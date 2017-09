La grève contre la réforme du droit du travail va perturber les transports à Marseille

La CGT a appelé à une grève nationale mardi 12 septembre qui devrait ralentir les transports marseillais toute la journée, notamment la circulation des bus.

Le 12 septembre sera «la journée contre la réforme du code du travail», c'est la promesse faite par la CGT. L'organisation syndicale appelle à la grève pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Cette journée de grève ne devrait pas rester sans conséquence sur les transports de l'agglomération marseillaise.

Un bus sur deux

La Régie des transports métropolitains (RTM) annonce qu'un bus sur deux en moyenne circulera mardi. Le trafic sera plus ou moins perturbé selon les lignes. Les prévisions complètes et actualisées, lignes par lignes, mais aussi pour le métro et le tram sont disponibles sur rtm.fr.

Le métro et le tram seront moins impactés, trm évoque "une très faible perturbation" sur ces deux réseaux.