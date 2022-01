La grève se poursuit à Aix-en-Bus ce mardi

La circulation en bus sera de nouveau perturbée ce mardi à Aix-en-Provence. Depuis ce lundi matin, les chauffeurs du reseau Aix-en-Bus exercent leur droit de retrait estimant qu'il y a un danger imminent pour leur santé en pleine crise sanitaire du Covid-19. La CGT réclame une désinfection complète des bus si un chauffeur est testé positif mais egalement des lingettes adaptées pour nettoyer à chaque changement de chauffeur.

"Nous sommes en danger car des bus ne sont pas désinfectés, même quand un chauffeur a été positif au Covid-19", affirme Hocine Harba, chauffeur et représentant CGT. Il explique aussi que ce mouvement de grève n'est pas financier, mais qu'il s'agit d'une question de santé publique : "Il est hors de question de rouler, on ne prend pas de risque. Il y a des usagers qui prennent le bus également, il faut réagir."

Les discussions entre direction et syndicats n'ont pas abouti à un accord ce lundi et les chauffeurs ont donc décidé de reconduire le mouvement ce mardi. Les lignes qui desservent le centre ville d'Aix-en-provence et plusieurs quartiers prériphériques sont fortement perturbées. Les passagers peuventse renseigner en temps réel sur les perturbations sur le site aixenbus.fr.

Le réseau Aix-en-Bus précise que les lignes l’Aixpress, les lignes scolaires, les lignes 12, 12SP, 14, 21, 22, 23, les transports à la demande et les diablines ne sont pas concernées.