Strasbourg : les perturbations vont se poursuivre au-delà du 5 janvier à la CTS

Strasbourg, France

Dans un communiqué diffusé mardi 31 décembre, la direction de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) informe que les syndicats CFDT et CGT ont déposé un préavis de grève à compter, respectivement, du 2 et du 9 janvier et pour une durée illimitée. Tous deux s'opposent à la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Le trafic des bus et des trams sera donc perturbé, avec une modification possible de leurs horaires et de leurs fréquences.

Cette annonce fait suite à un premier mouvement de grève qui a débuté le 24 décembre et qui s'achèvera le 5 janvier. L'Unsa, syndicat majoritaire à la CTS, dénonçait alors les conditions de travail et l'impossibilité pour les conducteurs d'avoir des congés.

La CTS invite les usagers à consulter quotidiennement son site internet ainsi que son application mobile pour connaître précisément l'état du trafic, au jour le jour.