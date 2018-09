Nozay, France

Jusqu’au vendredi 28 septembre, les deux sens de circulation sont impactés. Pendant toute la durée des travaux, la route nationale 171 est fermée à cet endroit. Pour les automobilistes, il faut suivre les déviations et utliser le réseau secondaire. Pour les poids lourds en provenance de la nationale 165 et de la 137, déviation via le périphérique de Nantes.

Les travaux consistent entre autres à raboter la chaussée actuelle de part et d’autre du giratoire de La Bretonnière, avant de renouveler les couches d’enrobés.

