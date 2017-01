La Haute-Loire : vigilance orange à la neige, pas de transport scolaire, interdiction pour les camions

Le département rejoint donc l'Ardèche et la Lozère également en alerte orange à la neige et au verglas. Les prévisions météo ont un peu surpris tout le monde. Et les cumuls de neige pourraient atteindre 30 cm.

Ce jeudi matin 26 janvier, il a beaucoup neigé, autour de 10 /15 cm, et c'est autour du Puy que l'on a rencontré les principales difficultés : quelques voitures bloquées, des camions mal équipés sur la RN 88 qui se sont retrouvés coincés. Mais ce jeudi matin, au conseil général, au service des routes ont été pas très inquiets. La météo prévoyait une accalmie entre midi et 14h et un vent de sud qui devaient faire remonter les températures. Mais ce vent de sud n'est jamais venu. Et la météo annonce maintenant de la neige toute l'après-midi une partie de la nuit et demain. Un cumul de 30 cm au moins.

Pas de transports scolaires

Pour les conséquences, la première c’est la préfecture a pris la décision à 16h de suspendre les transports Pas de bus pour les petits demain vendredi matin. En revanche les transports scolaires sont assurés ce soir pour ramener les enfants à la maison. La préfecture aussi pris la décision de des poids lourds de plus de 7,5tonnes sur les 2 nationales 88 et 102 des Fangeas au limites sud du département et ceux à compter de 19h.

Ne pas prendre la route

Le site www.inforoute43.fr fait le point sur les plus grosses difficultés. Tout le sud du département est en rouge. Les plus soucis : l’axe Saint-Julien-Chapteuil / le Puy, et celle sans surprises vers le Monastier et les Estables. C’est compliqué également entreTence et Montfaucon sur les départementales 500 183 et 103. Le conseil est simple du côté des pompiers, des gendarmes : les alti-ligériens sont invités à rester chez eux.