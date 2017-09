La journée mondiale sans voiture passera presque inaperçue

La journée mondiale sans voiture a lieu ce vendredi 22 septembre mais aucune restriction ou interdiction n'est au programme.

La journée mondiale sans voiture a lieu ce vendredi. Pas de panique, aucune restriction n'est envisagée dans les villes de Provence. Il s'agit plutôt d'une journée symbolique afin de sensibiliser les automobilistes aux inconvénients de la voiture en ville : nuisances sonores, pollution, etc.

Cette journée existe depuis presque 10 ans mais peu de villes y participent activement. Pourtant, les conducteurs semblent plutôt partants. C'est la cas à Aix-en-Provence. Selon Michel, un automobiliste, "c'est une bonne idée mais si on laisse sa voiture au garage, il faut pouvoir circuler facilement en vélo, or, à Aix-en-Provence, ce n'est pas pratique !". Pour cet autre conducteur, "pourquoi pas, si ça peut faire changer les mentalités afin que les gens se rendent compte que l'on peut faire parfois sans voiture". Quant à Nathalie, une chose est sûre : "Au moins, si les gens respectaient cette journée sans voiture, on aurait une ville sans mauvaises odeurs et sans bruit, ce serait apaisant".