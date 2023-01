La justice administrative confirme l'annulation de la feuille de route des transports toulousains 2020-2030

C'est un combat mené depuis près de cinq ans par l'association Deux Pieds Deux Roues, en conflit ouvert avec la métropole de Toulouse et Tisséo. En 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le Plan de Déplacements Urbains (PDU) adopté par Tisséo en 2018, la feuille de route des transports dans la métropole et une soixantaine de communes entre 2020 et 2030. Tisséo Collectivités avait fait appel, cet appel vient d'être rejeté.

ⓘ Publicité

Ce PDU, on parle aujourd'hui de "plan mobilités" inclut notamment le projet de troisième ligne de métro, le doublement de la ligne A, le maillage du réseau de bus Linéo, l'avènement du téléphérique Sud et le développement des aménagements cyclables et piétons. C'est un document qui ne détermine pas la validité juridique d'un projet, mais il s'agit d'un outil de planification.

Des choix pas assez justifiés, des alternatives pas explicites

Cette décision de justice ne devrait pas avoir de conséquences majeures sur les grands projets de Tisséo, mais pousse le réseau de transports à revoir sa copie. En clair, le téléphérique n'est pas remis en cause, ni le projet de troisième ligne de métro. Mais l'arrêt de la cour repose sur le manque de justifications et de scénarios alternatifs dans cette feuille de route. "Cela n'emporte pas de conséquence particulière, les projets comme la ligne C, ou le Muret Express sont toujours lancés. Mais il faudra qu'on relance une plus grande concertation pour présenter une étude plus poussée sur les alternatives raisonnables", résume Jean Michel Lattes, le président de Tisséo Collectivités.

La cour administrative d'appel considère que ce plan de déplacement urbain n’expose pas suffisamment les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu. L'analyse environnementale se fonde sur des critères trop succincts et la population n'a pas été bien informée lors de l'enquête publique. Pour les juges, le rapport environnemental du PDU, n'a pas suffisamment comparé les impacts environnementaux de l'alternative que représentent l'étoile ferroviaires et ses RER.

Une nouvelle enquête auprès de la population en cours

L'association Deux Pieds Deux Roues estimait au départ que l'impact environnemental du PDU est trop élevé. L'augmentation des gaz à effet de serre (de 9%) qu'induit notamment la mise en place de nouvelles lignes de bus n'est pas en adéquation avec les objectifs nationaux et européens de réduction des émissions de CO2 et elle n'est pas compensée par suffisamment d'alternatives propres. Ce n'est pas ce qu'a retenu le juge administratif mais il estime le rapport environnemental de Tisséo n’a pas précisé les modalités de suivi des effets du plan sur l’environnement. C

Enfin, mais ça n'est pas non plus un motif retenu par la Cour, l'association considérait que le budget des aménagements cyclables du PDU incluait notamment l'entretien des VélÔ Toulouse, postes de dépense qui existent déjà. Les militants pointent ainsi du doigt la surestimation du budget vélo officiel dans ce PDU. Finalement ce ne sont pas les deux arguments de l'association que le juge a retenus, mais un troisième, celui d'une étude plus poussée sur les alternatives raisonnables.

Tisséo ne saisira pas le Conseil d'Etat. Mais les services ont anticipé la situation avec une "enquête ménages" lancée en 2022 et qui se terminera fin 2023, en partenariat avec l'Etat, la Région et le Département, qui donnera une photographie de la mobilité à l'échelle toulousaine et qui permettra de présenter ensuite une nouveau Projet Mobilités. En attendant, c'est juridiquement l'ancien PDU de 2012 qui prévaut.