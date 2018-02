Landes, France

Faudra t-il encore attendre pour avoir la grande vitesse entre Bordeaux et Dax ? La ligne est censée entrer en service en 2027, mais elle ne fait pas partie des priorités listées par le Conseil d'Orientation des Infrastructures, qui a remis son rapport ce jeudi matin à la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

Cette commission composée d'élus et d'experts était chargée par le gouvernement de faire le tri dans les nombreux projets de transports, de chiffrer les dépenses nécessaires et de voir ce qui est possible en fonction des moyens disponibles et des nouvelles priorités du gouvernement. En ce qui nous concerne, le Grand Projet Sud-Ouest (GPSO), est découpé en plusieurs phases, en fonction de scénarios liés au financement de l'Etat sur 20 ans. Mais cela concernerait uniquement la Bordeaux - Toulouse, où il serait d'abord question de travaux au sud de la gare de Bordeaux et au nord de celle de Toulouse, puis la portion Toulouse-Agen et enfin la section Agen-Bordeaux

Et la Bordeaux-Dax dans tout ça ?

En revanche, le Conseil d'Orientation des Infrastructures ne donne aucun calendrier pour la ligne entre Bordeaux et Dax. Dans son rapport, il considère : "L’opportunité de ligne nouvelle Bordeaux-Dax doit être considérée à plus longue échéance. Certains membres du Conseil se sont interrogés sur la possibilité d’obtenir moyennant des travaux de relèvement de vitesse sur la ligne classique quasiment les mêmes bénéfices qu’une ligne nouvelle à un coût bien moindre. Dans tous les cas, le Conseil considère que l’infrastructure nouvelle ici ne serait justifiable que par la saturation de la ligne existante, notamment pour répondre aux besoins du fret, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et ne semble pas envisageable avant un horizon lointain. Il recommande de ne pas inscrire de financement pour cette opération mais de sécuriser le tracé prévu et de réexaminer la situation lors de la prochaine révision de la programmation."

Dans un communiqué commun, le président du Conseil Départemental des Landes, Xavier Fortinon, le Vice-président de la la Région en charge des Transports, Renaud Lagrave, la Présidente du Grand Dax et maire de Dax, Elisabeth Bonjean, ainsi que les trois parlementaires socialistes (Boris Vallaud, Monique Lubin et Eric Kerrouche) dénoncent "une remise en cause inacceptable du projet GPSO et un coup de canif dans les engagements de l'Etat et de la SNCF".

Communiqué des élus landais, @Elisabeth_Borne doit tenir compte du Sud Ouest de la France lors de ses choix à venir pour notre part nous restons mobilisés pour les @LesLandes40 et @NvelleAquitainepic.twitter.com/P88SE1BXG7 — Renaud Lagrave (@renaudlagrave) February 1, 2018

A France Bleu Gascogne, Renaud Lagrave parle d'un surprise et un coup dur. Il ne cache pas sa colère face aux préconisations de ce rapport. Il se dit "très inquiet et même un peu scandalisé de la manière dont tout ça s'est fait ! La Région Nouvelle-Aquitaine n'a même pas été auditionnée par cette commission, je crois qu'ils ont fait 500 auditions, mais pas la Nouvelle-Aquitaine ce qui est assez délirant. La deuxième chose, c'est que repousser à après 2037 une infrastructure européenne me paraît en dépit du bon sens. Et au moment où la LGV prouve son utilité depuis le 2 juillet, entre Paris et Bordeaux, et qui influe d'ailleurs sur les transports du quotidien, notamment les TER, je pensais qu'on allait tenir compte du fait qu'on avait besoin de cette nouvelle ligne pour les TER et le FRET, au moment où on est complètement saturé de camions dans ce département".

Un dossier au delà des clivages politiques

Le tracé de cette ligne à Grande Vitesse traverserait 24 communes landaises de Bourriot-Bergonce à Dax. Elle doit mettre la future gare de Lucbardez située à 13 kilomètres au nord de Mont-de-Marsan, à 35 minutes de Bordeaux et à 2h35 de Paris.

Mercredi soir lors de ces vœux, le président de l'agglo, également maire de Mont-de-Marsan, n'a pu s'empêcher un coup de gueule. Charles Dayot, que nous n'avons pa pu joindre ce jeudi, a rappelé que "l'Etat a invité SNCF Réseau et 58 collectivités locales à participer au financement du projet par le biais d'un protocole d'intention". Ainsi Mont-de-Marsan, comme d'autres, ont financé une partie du tronçon de la Tours-Bordeaux "parce qu'elles avaient la promesse d'un prolongement vers Toulouse et Hendaye". "Je considère que nous avons été floués et dans une certaine mesure, volés ! Encore une fois, ces décisions ont des conséquences sur le ressenti des citoyens vis-à-vis des politiques. Comment expliquer aux Montois, aux habitants de la communauté d'agglomération, que leurs impôts financent des projets dont ils ne bénéficient pas ?" s'est interrogé Charles Dayot. Pour rappel, l'agglomération de Mont-de-Marsan doit payer près de sept millions d'euros.

Une décision attendue fin février

En recevant ce rapport ce jeudi, la ministre des Transports Elisabeth Borne a souligné la nécessité de "sortir de cette véritable dérive qui a consisté à multiplier les promesses non financées, ce dont notre pays a souffert". "Surtout, notre politique d'infrastructures a fini par en oublier les besoins auxquels elle devait répondre, des besoins pourtant essentiels pour nos concitoyens", a-t-elle déploré : "l'entretien de leurs routes et lignes ferroviaires du quotidien, la meilleure connexion de leur territoire aux grands axes ou à la métropole la plus proche, le désengorgement de leurs grandes villes."

"Je ne doute pas que votre travail va susciter quelques réactions!", s'est exclamée Elisabeth Borne. "Nous allons donc continuer à écouter, c'est le cœur de notre méthode." La ministre doit annoncer ses choix fin février, après avoir reçu élus, représentants d'usagers et ONG. Un calendrier de réalisation doit être inscrit dans une loi d'orientation des mobilités, promise pour avril.