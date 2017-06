La LGV à Bordeaux : le patron du TGV en Nouvelle-Aquitaine répond à vos questions ce vendredi matin

Eric Redonnet, directeur TGV à SNCF-Mobilités Bordeaux, est l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi entre 8h et 9h. Horaires, fréquence des trains, tarifs : il répond à toutes vos questions sur l'arrivée de la LGV jusqu'à Bordeaux.

Le TGV qui va relier Bordeaux à Paris en 2h04 est inauguré samedi. Et, à partir de dimanche matin, il entrera réellement en fonction. Cela va changer beaucoup de choses pour Bordeaux qui se "rapproche" ainsi de la capitale.

Pour répondre à toutes vos questions pratiques, Eric Redonnet est l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi entre 8h et 9h. Pour intervenir en direct, appelez le 05 56 19 10 10 à partir de 8h.

35.000 voyageurs chaque jour

A partir de la rentrée (hors horaires estivaux), la SNCF assurera 18,5 allers-retours quotidiens directs. Certains trains effectueront un ou deux arrêts à Tours, Poitiers, Angoulême ou Libourne. Au total, il y aura 33,5 allers-retours chaque jour entre Paris et Bordeaux. Cela représente 35.000 places chaque jour et la fréquentation de la gare Saint-Jean va largement augmenter. Elle passera de 50.000 voyageurs par jour aujourd'hui à près de 95.000 dans les mois qui viennent. Les rames seront plus grandes. Le nouveau TGV pourra transporter 556 personnes par train. C'est 20% de plus que sur les actuels TGV.