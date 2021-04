La LGV Bordeaux-Toulouse offre "une attractivité absolument incroyable" pour Montauban

C'est l'autre grand gagnant de la future LGV Bordeaux - Toulouse. Montauban sera (bientôt) à moins de trois heures de Paris en train grâce à la construction de la ligne à grande vitesse. Le Premier ministre a annoncé cette semaine que l'État accordait un soutien de 4,1 milliard d'euros pour ce projet attendu depuis de longues années.

"Un projet fondamental"

Pour Thierry Deville, le président de l'agglomération du Grand Montauban, l'arrivée de la LGV va métamorphoser la capitale du Tarn-et-Garonne. "C'est un projet fondamental qui va nous amener à la croisée des chemins avec Montauban à 2h50 de Paris, un peu moins d'une heure de Bordeaux, et à seulement 10 minutes de Toulouse ce qui redessine totalement les cartes en terme d'économie, en terme de densité de populations" explique l'élu qui estime que "le territoire récupère ainsi une attractivité absolument incroyable".

A s'installer entre Toulouse et Montauban, il n'y aura plus photo

Selon Thierry Deville, la LGV va attirer des nouveaux arrivants "qui vont venir vivre chez nous car à s'installer entre Toulouse et Montauban, il n'y aura plus photo". L'avocat, conseiller régional les Républicains, qui a succédé à Brigitte Barèges à la tête du Grand Montauban affirme qu'il sera possible de rivaliser avec la Ville Rose. "Que recherche un personne qui veut s'installer dans une ville ? De la culture, de l'infrastructure, de la mobilité, de la vie, de l'identité, et c'est justement tout ce que que Montauban sera capable d'offrir une fois la LGV achevée. Lorsque, par exemple, Avignon (Vaucluse) a bénéficié de la Ligne à Grande Vitesse, il y a eu une modification de son environnement. Je crois que cela sera identique à Montauban qui a une véritable histoire" conclut Thierry Deville avec enthousiasme. Le chantier de la LGV doit démarrer en 2024 pour une mise en service en 2030.

En ce qui concerne le financement, il sera bouclé au plus tard à l'automne 2021, selon Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. L'État va donc apporter 4,1 milliards d'euros, soit la moitié du coût du chantier. Reste donc quatre autres milliards, financés par les collectivités locales et l'Europe, qui devrait apporter 20%.