La LGV Bretagne testée en conditions réelles

Avant sa mise en service le 2 juillet, la SNCF teste, en conditions réelles, la Ligne à Grande Vitesse qui mettra Rennes à 1h25 de Paris. Il y a déjà 20% de réservations en plus.

Un train parti de Paris-Montparnasse à 9h34 et arrivé à 10h59 à Rennes, permet de tester pour la première fois en totalité la LGV Bretagne. Après l'accident de novembre 2015 en Alsace (11 morts et 42 blessés), seuls deux conducteurs étaient à bord, pour ce qui est une répétition générale, selon Christelle Pujol-Araujo, la Directrice TGV Bretagne.

Paris-Rennes à 320 km/h

Cette LGV Bretagne (182 kilomètres) vient compléter la partie Paris - Le Mans qui est déjà à grande vitesse. Mais le tronçon Le Mans - Rennes est plus moderne et les trains pourront y rouler à 320 km/h (au lieu de 300 km/h entre Paris et Le Mans).

Les 90 conducteurs TGV de Bretagne ont donc reçu des formations, théorique et pratique, avec des reconnaissances de cette nouvelle ligne et du nouveau matériel. Ainsi des rames neuves et des TGV à deux niveaux vont être généralisés vers la Bretagne.

9h34 : Top départ à Paris pour la répétition des nouveaux temps de parcours du #TGVBretagne et #TGVLOcéane ! pic.twitter.com/D36W9uZ5YW — SNCF (@SNCF) June 7, 2017

Une quarantaine de minutes gagnée pour 6€

Rennes à 1h25 de Paris, Saint-Brieuc à 2h06, Saint-Malo à 2h14, ou Vannes à 2h29 se traduisent par une augmentation moyenne de 6 euros du prix du billet.

Associée à la campagne de communication "Passez à l'Ouest", cette nouvelle LGV semble séduire les voyageurs, puisque la SNCF enregistre d'ores et déjà 20% de réservations en plus.