La LGV Paris-Bordeaux inaugurée ce mardi : ce qu'il reste à faire avant l'arrivée des trains

Le chantier est terminé même si les trains ne circuleront qu'à partir du 2 juillet prochain. La ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux est inaugurée ce mardi en Charente par le président de la République François Hollande.

Après six ans de travaux gigantesques, ça y est ! La LGV Tours Bordeaux est inaugurée ce mardi matin à partir de 11h. Inauguration en présence du chef de l'Etat François Hollande qui sera présent à partir de 16h qui va se dérouler en Charente, sur le site stratégique de Villognon, au Nord d'Angoulême, un site qui a le mérite de se trouver au milieu de la ligne, et qui sera aussi à terme pour tous les TGV qui rouleront sur cette ligne une base de maintenance. Un chantier pharaonique de près de 8 milliards (7,8 exactement), qui s'achève dans les temps.

117 communes traversées

Pourtant, lorsque les premiers coups de pelleteuses sont donnés en janvier 2012, ils étaient peu nombreux à vouloir s'engager sur des délais. Et pour cause, la liste des obstacles à franchir était importante : 117 communes à traverser du nord au sud, 415 ouvrages d'art à construire, et tout le long des 340 km de voie, l’opposition importante des associations écologistes. Des obstacles finalement levés les uns après les autres pour une phase de travaux qui s'est officiellement achevée la semaine dernière.

Les conducteurs doivent être formés

Les infrastructures sont prêtes, mais cela ne veut pas dire pour autant que tout est terminé. Nous sommes entrés dans la phase des essais. Elle a déjà commencé avec l'homologation de la ligne en terme de sécurité. Elle va s'intensifier dans les semaines qui viennent avec la formation des conducteurs de ces futurs train. Ils vont être près de 500 à découvrir à tour de rôle le tracé, et la nouvelle signalisation en terme de sécurité. A Bordeaux, il reste également un gros morceau, la fin des travaux de la gare, avec notamment la rénovation complète du tunnel côté Belcier fermé depuis ce lundi. La SNCF table sur un calendrier serré puisqu'elle parle de la fin des chantiers pour fin juin, quelques jours seulement avant l'inauguration de la ligne prévue le 2 juillet. Et puis dernier temps fort, la mise en vente des premiers billets avec surtout les tarifs qui vont avec. Ce sera chose faite dans 15 jours.