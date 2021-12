LGV Bordeaux-Toulouse : "ce projet, c'est de la démesure" pour les écologistes

Les élus du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine débattent ce lundi du financement de la LGV vers Dax et Toulouse. Les écologistes s'y opposent à cause de son coût - 14 milliards d'euros - et de son impact sur l'environnement.

Les débats s'annoncent houleux ce lundi, au sein de l'assemblée régionale. Les élus de Nouvelle-Aquitaine se penchent sur le financement du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), la ligne à grande vitesse vers Dax et Toulouse. Un projet auquel les écologistes s'opposent fermement, leur président de groupe Nicolas Thierry en tête. "Cette initiative va endetter la Région pour plusieurs décennies, relève-t-il, elle va assécher les finances publiques et détruire 5 000 hectares d'espaces naturels".

Nicolas Thierry plaide pour un autre scénario, celui d'une rénovation de la ligne ferroviaire actuelle, "la fourchette haute coûterait 6 milliards d'euros, donc on économiserait 8 milliards", en ne perdant que 22 minutes vers Toulouse et 6 vers Dax. Ce montant colossal serait "très utile pour rénover les voies du quotidien et investir dans les transports du quotidien dont tout le monde a besoin", commente l'élu girondin à la Région. "Ce projet, c'est de la démesure", conclut Nicolas Thierry. On est dans "le vite, encore plus vite et toujours plus vite. Et je ne suis pas sûr qu'il faille céder à cette fuite en avant".

