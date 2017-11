La liaison aérienne entre Clermont et Lyon sera rétablie en janvier prochain.

Depuis que HOP, la filiale d'Air France, avait décidé de ne plus exploiter la ligne en février dernier, il était impossible de prendre l'avion entre Clermont et Lyon. A compter du 1er janvier, la liaison aérienne sera rétablie. C'est la compagnie Twin Jet qui assurera les vols.

La décision avait été brutale. Lorsque HOP, filiale d'Air France, décide ne plus assurer la liaison aérienne entre Clermont et Lyon, le 6 février dernier, malgré 24 000 passagers par an, et un taux de remplissage de 55%, ce fut d'abord l'incompréhension et la colère en Auvergne.

"Une forte déception" pour Brice Hortefeux, le président du syndicat mixte qui gère l'aéroport de Clermont, "mais je suis heureux qu'une solution ait été trouvée avec Twin Jet, en partenariat avec Air France, qui laisse augurer d'autres perspectives si ce test s'avère concluant". A compter du 15 janvier, et pendant une période test de trois mois, la compagnie Twin Jet va donc assurer un aller-retour par jour, du lundi au jeudi, entre les aéroports clermontois et lyonnais.

La ligne Clermont Lyon reprendra le 15 janvier opérée par Twinjet. Annonce de Brice Hortefeux et Guillaume Collinot, président du syndicat de l'aéroport de Clermont et directeur de #Twinjet , ici avec Cyril Girot, directeur de l'aéroport #ClermontFdpic.twitter.com/Ay7dwVRo0B — Patrice Campo (@patricelmt) November 17, 2017

"C'est la prolongation de l'action qu'on a au départ de la région, puisqu'on vole déjà entre Le Puy et Paris historiquement depuis une dizaine d'années" explique Guillaume Collinot, le Directeur Général de Twin Jet, "et notre démarche auvergnate se concrétise une nouvelle fois avec ces vols entre Clermont et Lyon, on va travailler avec l'aéroport et les acteurs économiques de la région pour s'adapter aux attentes et aux besoins des passagers, mais c'est très clairement une clientèle affaire que l'on cible".

c'est un Beechcraft de 19 places qui va assurer les vols © Maxppp - Vincent Voegtlin

Les vols entre Clermont et Lyon, seront assurés par un Beechcraft d'une capacité de 19 places. A raison d'un aller-retour par jour, du lundi au jeudi. "C'est une belle éclaircie dans le ciel auvergnat" se félicite Brice Hortefeux, "c'était indispensable pour ceux qui avait besoin de cette ligne pour des raisons professionnelles, mais aussi pour ceux qui veulent tout simplement partir en vacances et profiter de la quarantaine de destinations au départ du hub de Lyon".

Une clientèle affaire ciblée

Les billets seront commercialisés à la fois par Twin Jet, et par Air France. Les vols permettront donc de cumuler des miles grâce au programme de fidélité Flying Blue. Mais aussi d'enregistrer son bagage jusqu'à la destination finale avec une seule carte d'embarquement.