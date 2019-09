La Liaison aérienne Limoges-Paris Orly à la relance

Limoges, France

6000 passagers vers Paris depuis le mois de mars

Après cinq mois d'exploitation, la compagnie Chalair, qui assure la liaison aérienne entre Limoges et la capitale annonce une hausse de la fréquentation sur cette la ligne de +69% ! Cette ligne, qui est subventionnée par les collectivités locales et l'état, dans le cadre d'une obligation de service public, devrait atteindre, selon les souhaits des dirigeants, près de 30 000 passagers d'ici fin 2020, soit trois fois plus que la précédente compagnie. Pour y parvenir, Chalair table sur 11 A/R par semaine. La compagnie aérienne dont le siège social est basé à Caen, en Normandie, veut concurrencer le train en proposant des billets d'avion promotionnels à 58 euros, pour un aller simple vers Paris.

Limoges-Lyon en hausse

L'autre ligne exploitée par Chalair, au départ de Limoges vers Lyon, enregistre également une hausse de fréquentation de 9 % par rapport à 2018. Cela représente plus de 9400 passagers depuis le début de l'année. Objectif pour l'an prochain, atteindre les 25 000 voyageurs vers la capitale des Gaules. A noter que l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry propose une dizaine de correspondances au départ de Limoges, comme New-York par exemple.

La Chalair académie prend racine à Limoges

En attendant, Chalair continue de s'implanter sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde comme le confie Alain Battisti, président de la compagnie aérienne :"Aujourd'hui, Limoges est une base importante pour Chalair. C'est 22 salariés sur place. C'est notre principal site de maintenance avec du matériel qui doit arriver ici dans quelques mois, pour un montant de plusieurs millions d'euros. C'est aussi la Chalair académie, où nous formons sur place nos PNC (Personnel Navigant Commercial), c'est à dire les hôtesses et les Stewards."

Une fréquentation générale en légère hausse

+1,1 % de hausse, c'est faible mais stable. Depuis le début de l'année, 225 000 passagers ont transité via Limoges-Bellegarde, dont près de la moitié vers Londres. 2500 voyageurs ont profité des vols vacances proposés par l'aéroport de Limoges et son partenaire Top of Travel, notamment vers la Corse, la Croatie, le Monténégro, etc. De nouvelles destinations seront au programme de 2020 avec des vols vers la Jordanie, Malte et l'Egypte.