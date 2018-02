Poitiers, France

De nombreux trains ont été supprimés : 4 sur 7 entre 6h et 8h et demi. D'autres ont subi le même sort après 9h. Notamment le TGV qui devait partir de Poitiers à 11h15 et qui lui aussi a disparu. A partir de la mi journée en revanche, quasiment tous les TGV prévus circulent mais avec des retards compris entre 15 et 40 minutes;

Un lent retour à la normale

La pagaille provoquée depuis lundi par cette offensive de l'hiver va mettre du temps à se résorber. Pas sur pour l'instant que la SNCF puisse assurer jeudi la circulation de l'ensemble des trains sur la ligne Paris-Bordeaux.