La ligne 1 du tram à Montpellier fête ses 20 ans

Le 30 juin 2000, la ligne 1 du tram à Montpellier (Hérault) entrait en service entre le centre commercial Odysseum et le quartier de la Mosson. Elle reste aujourd'hui le plus fréquentée du réseau.

La ligne 1 du tram à Montpellier fête ses vingt ans ce mardi. Ce sont les fameuses rames bleues floquées d'hirondelles entre Odysseum et le quartier de la Mosson. Elles ont commencé à circuler le 30 juin 2000. Elles desservent 30 stations au total sur 15 kilomètres, notamment les quartiers dynamiques de Montpellier Hôpitaux-Facultés, Antigone, la Comédie et Port-Marianne. C'est aujourd'hui la ligne la plus fréquentée du réseau TAM : 130.000 voyageurs par jour.

Un critère dans le choix du logement

Le gong du tramway rythme les journées de Montpellier depuis vingt ans. Lorsqu'on interroge les voyageurs, un seul mot revient sans cesse. Celui de "pratique". Pour aller au travail, faire ses courses ou encore se rendre au centre-ville pour se balader, le tram est désormais intégrer au paysage de la ville. "J'ai pris un appartement le long de la ligne 1" admet Julie. Cette jeune active n'a pas choisi l'endroit par hasard : "je n'ai pas de voiture donc ça va plus vite pour mes déplacement."

Depuis ces deux décennies, la ligne 1 n'est plus seule dans la capitale héraultaise. Trois autres lignes ont été créées depuis. Elles permettent de relier des villes de la métropole comme Castelnau-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas ou Jacou (Ligne 2), Pérols ou Juvignac (Ligne 3).