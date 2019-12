La ligne 2 du tramway arrive au port de Nice samedi, bientôt la fin des travaux pour les riverains à bout

L'arrivée de la ligne 2 du tramway au port de Nice c'est pour ce samedi. La ligne Ouest -Est sera entièrement mise en service entre l'aéroport et la station Port Lympia. Dans le quartier du port, les riverains sont épuisés par les travaux qui durent depuis de années.

Nice, France

Samedi, la ligne Ouest -Est du tramway de Nice sera entièrement mise en service entre l'aéroport et la station Port Lympia. Rendez-vous est donné pour les festivités à 9h45 au port. La première rame partira de l'aéroport à 10h00. Le trajet total durera 26 minutes sur 11,3 km de ligne. Sur ce trajet, 20 stations, dont 4 en souterrain où la vitesse peut aller jusqu'à 70 km/heure. En semaine, la ligne 2 fonctionnera de 4h45 jusqu'à 1h00 du matin, avec un tram toutes les 4 minutes de 7h à 20H15.

Reportage Copier

Les riverains ont vécu six ans de travaux

Les travaux ont été longs, il faut que cela se termine pour les habitants et commerçants de la rue Ségurane où se trouve la nouvelle station Garibaldi-le Chateau. Les travaux ont duré 6 ans, les ouvriers travaillent en ce moment de jour comme de nuit. Ils mettent les bouchées double pour terminer dans les temps. "ils commencent très tôt, travaillent la Nuit, on a les nuisances sonores depuis des mois, voire des années, ras le bol" témoigne une habitante. "Ce qui est inquiétant c 'est qu'on nous promet pour 2021 de refaire la place Ile de beauté, encore des travaux !" renchérit un riverain du port depuis les années 70. Dans certaines boutiques, des fissures sont apparues au sol ou au plafond, il y a quelques mois, "la métropole a promis de voir cela en janvier, refaire les façades" explique un commerçant.

Le quartier remis en valeur

Certains commerçants installés avant le début des travaux ont reçu un dédommagement financier de la métropole. Les trottoirs ont été élargis, le tram arrive, alors il y a quand même de quoi positiver. "Les étrangers, vont découvrir le port, les logements vont prendre de la valeur, jusqu'à aujourd'hui on pouvait pas les vendre car personne n'en voulait, on a eu des boutiques vides pendant 3 ans, maintenant tout le monde cherche à s'installer dans le coin" raconte un riverain.

Les horaires et le tarif

La ligne 2 du tramway fonctionnera dès le samedi 14 décembre (dernier départ de "Port Lympia" à 1h15 ; de la station "Aéroport Terminal 2" à 0h15 et 0h19, du "CADAM" à 0h35).

Selon la métropole Nice Côte d'Azur, la mise en service de cette ligne permettra de faire baisser l’entrée quotidienne de 20 000 véhicules sur la Promenade des Anglais et de transporter près de 105 000 voyageurs/jour au début pour atteindre 140 000 voyageurs/jour à terme. Le trajet sera même tarif que celui de l’ensemble du réseau lignes d’Azur soit 1,5 euro à l’unité ou 1 euro pour l’achat d’un carnet de 10 trajets. La liaison Grand Arénas à la station du Pôle d’Echange Multimodal de Saint Augustin- aux deux terminaux de l’aéroport est gratuite.

La ligne 2 a permis de supprimer les bus thermiques sur les axes desservis entraînant la disparition de 10% des pointes sonores les plus gênantes et la baisse de 20% de polluants dans l’air.

La ligne 2 du tramway en chiffres

-11,3 km de tracé dont 3,2 km de tunnel

-20 stations dont 4 souterraines

-26 minutes du port à l’Aéroport Nice Côte d’Azur

-5 parcs-relais 2 interconnexions avec la ligne 1 de tramway 1 interconnexion avec la ligne 3

-2.400 arbres agrémentent le tracé 77.000m² de plateforme engazonnée

Avec la création de la ligne ouest-est du tramway de Nice, la Métropole a lancé avec le concours de la direction générale adjointe de la culture un programme de commandes artistiques pour installer des œuvres d'art tout au long de la ligne.

Dans la rue Ségurane ont met les bouchées double © Radio France - Marion Chantreau