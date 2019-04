La ligne 3 du tramway de Nice sera inaugurée au début du mois de novembre

nice

Le chantier de la ligne 3 du tramway qui va de l'aéroport à Saint-Isidore est en avance. L'inauguration prévue initialement à la fin de l'année 2019 est désormais fixée au début du mois de novembre.

Alors pour quelle raison ?

Il y a plusieurs facteurs qui font que le chantier est en avance. D'abord, sur les 7 km que fait la ligne plus de 3 sont déjà réalisés car ils font partie de la ligne 2. Celle qui en fait va du CADAM (centre administratif) jusqu'à l'aéroport. Plus au nord, les 4 km restant sont rectilignes et la pose des rails par exemple est donc allée très vite. Les aménagements extérieurs sont également facilement réalisables. Le fait d'être en dehors de l'hyper centre ville, sans commerçant et sans grosse circulation a aussi grandement facilité les choses. Et puis il y a la météo plutôt clémente en ce début d'année 2019 qui n'a pas interrompue le travail des ouvriers. Tout ça permet donc au maire de Nice d'annoncer 2 mois d'avance sur la mise en circulation de cette ligne 3.