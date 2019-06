La ligne 4 du tramway reliera Nice à Cagnes-sur-mer en 2024

Cela faisait dix ans que les habitants de Cagnes-sur-mer et Saint-Laurent-du-Var l'attendaient : le futur t4, la ligne 4 du tramway. Elle verra le jour à la fin de l'année 2025 ou au début de l'année 2026. Et son tracé a été dévoilé ce jeudi.

Aller de Cagnes-sur-mer à Nice en 20 minutes de tramway ? Ce sera bientôt possible grâce à la ligne 4. Elle doit naître fin 2025 début 2026 et reliera les deux rives du Var. Cette nouvelle ligne, votée par le conseil métropolitain en 2009, a été présentée ce mercredi par la métropole Nice Côte d'Azur. Cette ligne démarrera à la station Saint-Augustin à Nice et aura pour terminus la gare de Cagnes-sur-mer. Elle fera 6,2 kilomètres, comptabilisera 15 stations (soit une tous les 400 mètres) et sera accompagnée de plus de 1.200 arbres à Cagnes-sur-mer et Saint-Laurent-du-Var.

Le tracé du futur T4 est quasi terminé : il suivra la nationale 7. Et c'est une question d'usagers potentiels selon Louis Nègre, le maire de Cagnes-sur-mer. "Soit vous passez sur la RN7 avec des immeubles, du collectif donc des usagers, soit vous passez au bord de mer [avec] un côté où il y a quelques immeubles et de l'autre côté il n'y a personne".

Le tracé de la future ligne 4 du tramway - Métropole Nice Côte d'Azur

Seul point encore en suspens, le franchissement du Var. Pour l'instant, c'est le pont Napoléon 3 qui est privilégié mais d'autres projets sont à l'étude nous explique Jacques Lecorre de la direction tramway à la métropole Nice Côte d'Azur : "Il conviendra de vérifier avec certaines études, l'aptitude ou encore le fonctionnement des carrefours qui en résulteraient".

Les futurs usagers ne seront pas dépaysés car ces futures rames Alstom ressembleront à celles qui circulent déjà à Nice, avec le même aménagement urbain. Il y aura donc "une voie de circulation de chaque côté, un tramway en axe central, des pistes cyclables, des trottoirs et des stationnements" détaille Jacques Lecorre.

Une ligne pour booster les bassins d'emplois et les commerces de proximité

Ce stationnement prévu dans le futur aménagement urbain représente une réelle opportunité. Celle de redynamiser certains quartiers et centre ville selon Joseph Ségura, le maire de Saint-Laurent-du-Var. "On s'arrêtera à nos stations, et cela nous permettra l'accès facilité aux commerces de proximité".

Pendant les travaux, la métropole promet une aide aux commerçants touchés par les éventuelles nuisances du chantier. Mais il n'y a pas que les petits commerces qui profiteront de l'arrivée du futur tram. Le tracé a également été pensé pour desservir les bassins d'emploi comme Cap 3000 ou l'institut de santé Tzanck à Saint-Laurent-du-Var.

Des futurs parcs relais

Pour s'assurer les 20.000 usagers jour et développer les modes de transports plus écolo et moins bruyants, la métropole veut créer des parcs relais. On ne connaît pas encore le nombre de places ni les lieux, mais ce ne peut être qu'une avancée pour la ville de Cagnes-sur-Mer et ses environs selon le maire, Louis Nègre. Le tramway permettra ainsi "d'amener les automobilistes des collines, des vallons et des quartiers excentrés sur des parcs relais". Mais en attendant le tramway dans six ans, les usagers pourront compter sur les lignes de bus. Le nouveau plan de desserte sera présenté ce jeudi au conseil municipal de Cagnes-sur-mer, avant d'être livré en septembre.