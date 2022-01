Dysfonctionnements de la ligne Paris-Bâle : l'association des usagers demande un table ronde

L'association pour la modernisation de la ligne Paris-Bâle a écrit mercredi 19 janvier à une trentaine d'élus et de sénateurs des régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Ile-de-France. Elle demande une réunion pour régler les problèmes quotidiens de la ligne 4.

L'association pour la modernisation de la ligne Paris-Bâle (AMPB) tire la sonnette d'alarme. La semaine dernière, elle a envoyé une trentaine de courriers à des élus et sénateurs de Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est et d'Ile-de-France, les trois régions traversées par la ligne 4. Elle a aussi écrit à Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique et à Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux transports. L'AMPB demande une réunion entre les usagers, la SNCF et les élus pour trouver des solutions aux différents problèmes sur cet axe. "C'est une véritable diagonale de 491km qui irrigue plusieurs départements. Elle a un poids économique et joue un rôle important en termes d'aménagement du territoire", estime Benoît Chauvez, président de l'association. "Nos demandes ne sont pas exceptionnelles : nous voulons simplement que les cinq allers-retours prévus se réalisent dans de bonnes conditions et à des horaires respectant le programme !", argumente-t-il.

Suppressions de trains à répétition

De nombreux dysfonctionnements touchent cette ligne depuis une dizaine d'années. Suppressions de trains, manque de places assises, problèmes de matériel, absence de personnel...."le summum a été atteint à Noël : en dix jours, soixante trains ont été retardés, bondés ou supprimés. Les voyageurs du nord Franche-Comté sont exaspérés et se déportent sur d'autres moyens de transport", constate Bernard Tournier conseiller national de la Fédération des associations d'usagers des transports (FNAUT). Certains font le choix de la voiture, quand d'autres se rendent à Mulhouse pour prendre le TGV. Mais ce qui pose problème, c'est aussi les horaires inadaptés à la demande des voyageurs. L'association pour la modernisation de la ligne Paris-Bâle souhaite des départs plus tôt afin que les voyageurs puissent arriver sur Paris avant 9h. Elle demande aussi des liaisons plus directes avec moins d'arrêts sur la ligne.

On ne peut pas prévoir du matériel juste pour répondre à une forte demande cinq ou six week-ends par an"

La région Bourgogne Franche-Comté contrôle la ligne 4 sur le Territoire de Belfort et la Haute-Saône. "Les élus régionaux et départementaux ne sont pas très impliqués dans la sauvegarde de cette ligne. A travers ces courriers, on espère les faire sortir du bois", souhaite Bernard Tournier. De son côté, Michel Neugnot, le vice-président de la région en charge des mobilités estime que les plaintes des utilisateurs concernent surtout les week-ends de vacances et de fin d'année : "on ne peut pas prévoir du matériel juste pour répondre à la forte demande cinq ou six week-ends par an. La seule chose que la SNCF peut faire, c'est bloquer les réservations sur ces périodes pour éviter une surcharge".