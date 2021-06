La ligne 5 du tram, ça commence à Montpellier... avec des travaux !

La métropole de Montpellier lance le début des travaux de la ligne 5 de tram. L'objectif est de livrer en 2025 le futur tamway qui va relier Clapiers à Lavérune. Un site internet et un numéro vert sont mis en place pour accompagner les riverains et les commerçants.

"La ligne 5, ça commence !" c'est le slogan choisi par la métropole de Montpellier pour lancer ce vendredi, depuis la brasserie M by MHR au pied du stade de Rugby dans le quartier Ovalie (tout un symbole), les travaux de la 5ème ligne de tram. 16 kms de ligne qui vont relier Clapiers au nord à Lavérune à l'ouest à la rentrée scolaire 2025 en desservant les universités de lettres Paul Valéry et de Sciences, Agropolis, les laboratoires de recherche comme le CIRAD, le CNRS, Saint-Eloi, le quartier de l'ancien EAI, mais aussi les quartiers comme Ovalie, Val de Croz, le boulevard Clémenceau et le plan des 4 Seigneurs entre autres. Un investissement de 440 millions d'euros pour un objectif de 80 000 voyageurs par jour.

Un accompagnement auprès des riverains et des commerçants pour les quatre ans de travaux

Il s'agit de construire 13 kms de rails sur un total de 16 kms, 3 kms seront empruntés aux autres lignes de tram. Quatre ans de travaux qui risquent d'être difficile à vivre, notamment pour les commerçants. La métropole a donc mis en place un site internet pour donner le plus d'informations possibles et un numéro vert, le 0 805 29 69 20, pour les riverains et les commerçants. Car, il y a aujourd'hui 30 commerçants impactés au nord, 150 à l'ouest et 35 médecins et cabinets médicaux, "on doit assurer un service pour répondre précisément à chaque doléance, explique Julie Frêche, vice-présidente de la Métropole chargée des transports, on devra assurer des places de stationnement pour les patients qui ne peuvent pas faire autrement que venir en voiture, mais aussi libérer l'accès aux commerces qui ont déjà beaucoup souffert avec la crise sanitaire. On a aussi demandé aux 150 entreprises qui travaillent sur le chantier pour qu'elles assurent systématiquement des voies pour les piétons et les vélos. Il faut que les travaux soient le moins difficiles possibles". La métropole a déjà prévu une enveloppe pour indemniser les commerçants qui seront en droit de l'être.

On va mettre la ville en chantier, mais on ne peut pas continuer comme ça - Michaël Delafosse

Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la Métropole l'admet "on va mettre la ville en chantier,et je demande aux montpelliérains et aux habitants de la Métropole un peu d'indulgence". L'élu choisit l'accompagnement, avec le site et le numéro vert, et la pédagogie sur les objectifs environnementaux, "la ligne 5 doit transporter 80 000 voyageurs, imaginez le nombre de voiture que cela fait en moins." Aujourd'hui, Montpellier accueille 6000 voitures supplémentaires, "on ne peut plus continuer comme ça" ajoute Michaël Delafosse qui fait compte sur la patience des montpelliérains, "ils ont l'habitude, avec mon illustre prédécesseurs, Georges Frêche lançait une ligne de tram à chaque mandat".

Des pistes cyclables le long des 16 kms de la ligne

Avec cette ligne, c'est toute l'organisation de la circulation des bus qui va être repensée. Julie Frêche annonce d'ailleurs des acquisitions foncières supplémentaires pour pouvoir créer 20 kms de pistes cyclables le long de la ligne 5. L'autre objectif est de financer des pistes cyclables dans les communes de la Métropole pour pouvoir relier le tram à vélo, notamment à Saint Jean de Védas, Fabrègues, Pignan, Cournonsec et Cournonterral à l'ouest, ou au nord, à Montferriersur Lez et Prades le Lez.

C'est aussi l'occasion de réaménager deux places majeures, la place de la voie Domitienne, point de convergence entre l'avenue du docteur Pezet, la route de Mende et l'avenue du Val de Montferrand et la place du 8 mai 1945, aujourd'hui un noeud routier entre les quartiers périphériques et le centre ville.

Un appel à projets a été lancé pour créer l'habillage de la future ligne, le thème choisi est : Sciences et Botanique.

