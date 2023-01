La ligne A du métro a repris après trois heures d'interruption ce jeudi à Toulouse

La ligne A du métro toulousain est à l'arrêt complet ce matin depuis 9h, elle l'était encore à 11h30. En cause, un défaut d'alimentation électrique au niveau de la station Arènes. Le trafic a repris un peu après midi.

Plus aucun métro ne circulait donc entre Balma-Gramont et Basso Cambo. Des bus (ligne 14 et 13) permettent tout de même de faire les trajets habituellement possibles avec la ligne A.