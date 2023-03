La ligne à grande vitesse Belfort-Mulhouse repoussée au moins à 2033

ll faudra attendre 2033 pour gagner du temps sur son trajet en train entre Belfort et Mulhouse. Le prolongement du TGV entre Belfort et Mulhouse est reporté. Le Conseil d'orientation des infrastructures n'a pas pu transmettre l'étude sur les bénéfices socio-économiques de cette ligne. La situation est donc bloquée, le ministère des transports n'a pas reçu ce document nécessaire pour prendre une décision.

ⓘ Publicité

Une mauvaise nouvelle pour Marie-Guite Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté et présidente de Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée, association qui participe aux débats. "Le projet est écologique, dans l’esprit de la planification souhaitée par le gouvernement", rappelle-t-elle dans un communiqué. Elle précise qu'elle demandera de "revoir le calendrier dès la restitution des résultats de la nouvelle étude, attendus dans les prochains mois".

Une ligne sous-exploitée

Plus qu'un gain de temps, cette ligne pourrait permettre de mieux ancrer le Nord Franche Comté dans son environnement européen, notamment de relier le territoire à l'Allemagne. "Pour l'instant les voyageurs sont obligés de faire une correspondance à Mulhouse pour s'y rendre. Or dès qu'il y a un changement en gare, les usagers se détournent du train pour la voiture", souligne Cédric Journeau, le président régional de la fédération des associations d'usagers des transports. Une ligne sous-utilisée et fermée à la concurrence... Le représentant de la FNAUT reste pessimiste : il estime que cette ligne à grande vitesse "risque de ne jamais voir le jour" car "la priorité est au financement des lignes qui existent déjà sur tout le territoire". C'est déjà la deuxième fois que ce projet initialement prévu pour 2014 est reporté.