La Ligne à Grande Vitesse est annoncée pour 2034 entre Montpellier et Béziers et 2040 pour Perpignan

La Ligne à Grande Vitesse sera opérationnelle d'ici 2034 entre Montpellier et Béziers et 2040 entre Béziers et Perpignan. Il s'agit d'une ligne ferroviaire mixte pour les voyageurs et le transport de marchandise. C'est ce que confirment ce jeudi matin la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga et le préfet de Région, Etienne Guyot à l'issue du 1er conseil d'administration de la "Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan" chargée de mener le projet (avec l'Etat, les collectivités territoriales et SNCF Réseau).

Premiers coups de pioche en 2029 pour la ligne Montpellier/Béziers pour une livraison en 2034 au plus tard. L'enquête d'utilité publique pour Béziers/Perpignan démarrera en 2028 pour une livraison prévue en 2040.

Coût global : 6,12 milliards d'euros, 2 milliards pour Montpellier/Béziers, 4 milliards pour Béziers/Perpignan.

Le financement est réparti entre 40 % assumé par les collectivités, 40 % par l'Etat et 20 % par l'Europe.

