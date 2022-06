La ligne à grande vitesse Paris - Lyon fait l'objet d'un gros chantier de modernisation

La ligne à grande vitesse Paris – Le Creusot TGV – Mâcon Loché – Lyon, ligne la plus circulée en Europe, se modernise jusqu'au 3 septembre entre Sambourg et Pisy dans l’Yonne. Cette opération représente un investissement de 300 millions d'euros dont 55 financés par SNCF Réseau.

La modernisation de la voie sur la LGV Paris-Lyon a débuté en 2020 et s’achèvera en 2023. Elle représente un investissement de plus de 300 M€ financés par SNCF Réseau sur environ 160 km de voies. Une première phase de travaux a eu lieu en 2020 entre Vergigny et Sambourg, permettant de renouveler 64 kilomètres de voies. Une deuxième phase de travaux s’est déroulée en 2021 entre Sarry et Thoste et une troisième phase de modernisation de la voie est réalisée en 2022 dans l’Yonne.

Jusqu'au 3 septembre, les travaux se concentrent entre Sambourg et Pisy. Au total, 51 kilomètres de voies seront renouvelés sur cette zone, soit 88 000 traverses et 50 000 tonnes de ballast.

Trois bases travaux sont installées en Côte-d'Or à Venarey-les-Laumes, Lacour d’Arcenay et Montbard. 350 agents SNCF Réseau et du groupement d’entreprises dont plusieurs régionales (DVF, Etablissements Mouturat, Grosne Entreprise…) sont mobilisés sur ce chantier d’envergure.

Le train usine utilisé pour le chantier de nuit - SNCF Réseau

Une véritable usine roulante

Les travaux sont réalisés à l’aide d’un train usine, long de 750 mètres et pouvant peser jusqu’à 2 500 tonnes. Ce train est composé d’une succession d’engins permettant de renouveler les composants de la voie. Alors que l’utilisation de moyens classiques ne permet de renouveler que 200 mètres de voies par jour, sur ce chantier, ce sont plus de 550 mètres de voies qui seront remplacés en moyenne chaque nuit, et jusqu’à 700 mètres certaines nuits grâce à ce train spectaculaire.