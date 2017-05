La ligne aérienne Châteauroux-Nice s'étoffe d'un vol supplémentaire

La compagnie aérienne qui relit Châteauroux à Nice va proposer pour cet été un aller retour supplémentaire chaque semaine.

L'aéroport de Châteauroux est en train de mettre en place un aller retour supplémentaire pour Nice pendant l'été.

Un nouvel vol hebdomadaire le dimanche

La ligne passagers entre l'Indre et la Côte d'Azur connait un grand succès. Son taux de remplissage en 2016 a même dépassé les espérances. 76 % des avions ont été remplis alors que les prévisions tablaient sur 65 à 70 %. Cette ligne propose jusqu'à présent des rotations les samedi et mardi. Cette année le premier vol s'effectuera le samedi 24 juin et la ligne sera assurée jusqu'au samedi 16 septembre. Aux vues du taux de réservations déjà enregistré pour cet été, la compagnie aérienne propose d'augmenter la fréquence des vols chaque semaine en rajoutant un aller retour le dimanche. Ce nouveau vol ne se fera qu'en juillet et en août au plus fort de la saison.

Plus du tiers des passagers viennent du sud de la France

Fort de cette réussite, le directeur de l'aéroport veut renforcer la promotion touristique du Berry dans les agences de la Côte d'Azur. 36 % des passagers l'an dernier ont pris l'avion depuis Nice pour rejoindre le Berry ou y passer quelques jours de vacances.

Parallèlement la liaison avec la Corse affiche un taux de remplissage de près de 80 %. Une belle vitesse de croisière pour une ligne qui démarre son premier vol de la saison samedi 20 mai.