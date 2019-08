La ligne aérienne entre Montpellier et Moscou aurait-elle déjà du plomb dans l'aile ?

Lancée en grande pompe au mois de juin 2019, la ligne saisonnière entre Montpellier et Moscou va être suspendue plus tôt que prévu. Plusieurs vols sont annulés à partir de septembre.

Montpellier, France

La compagnie russe Ural Airlines devait assurer trois vols par semaine entre Montpellier et Moscou jusqu'au 25 octobre. Durant l'été, il y avait bien des départs les mercredis, vendredis et dimanches. Mais dès le 6 septembre, les vols du mercredi ne sont plus assurés.

Des voyageurs dans le flou

Luce avait réservé des billets pour partir le mercredi 9 octobre, son vol a été supprimé. Elle s'en est rendu compte par hasard sur le site d'Ural Airlines, en voulant réserver un bagage supplémentaire. "Je n'ai même pas été prévenue par email ! Si je n'avais pas consulté ma réservation en ligne, je n'aurais peut-être jamais su que mon vol était annulé", déplore-t-elle. Sur le site, les informations sont contradictoires selon la voyageuse. "D'un côté, il y avait un message indiquant que certains vols étaient supprimés, de l'autre, ma réservation était toujours active."

Nous contactons Ural Airlines, la compagnie botte en touche et assure que seuls deux vols sont suspendus, au mois d'octobre, sans donner d'explication. De son côté, les services de l'Aéroport de Montpellier confirment que tous les avions programmés le mercredi entre le 6 septembre et le 25 octobre resteront bel et bien au sol (soit sept liaisons). Eux non plus ne souhaitent pas commenter davantage cette décision.

D'autre part, la ligne saisonnière s'arrêtera complètement bien plus tôt que prévu, le 4 octobre, au lieu du 25. Elle pourrait, malgré tout, rouvrir l'été prochain.