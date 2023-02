La ligne aérienne La Rochelle - Lyon ne passera plus par l'aéroport de Poitiers

La compagnie EasyJet va assurer la ligne La Rochelle - Lyon au moins jusqu'au mois d'octobre, mais ne s'arrêtera plus par Poitiers

C'est donc EasyJet qui va reprendre la ligne La Rochelle-Lyon, après l'abandon de Chalair qui n'assurera plus les rotations à partir du 10 mars. Mais la compagnie n'a pas souhaité continuer à effectuer l'arrêt à Poitiers, trop coûteux malgré la délégation de service public dont fait objet la ligne.

Le syndicat mixte qui gère l'aéroport de Poitiers-Biard a donc ouvert une procédure d'urgence, afin de continuer à effectuer une rotation entre Lyon et Poitiers, trajet mal desservi par le rail ou par la route. Mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité viable selon Gilles Morisseau, Vice Président de Grand Poitiers et du syndicat mixte de l'aéroport. Une seule compagnie a répondu à l'offre, mais avec une demande de subvention trop élevée et qui, sans négociation, ne pourra être accordée. Gilles Morisseau assure néanmoins que toutes les équipes travaillent à trouver une solution pour rétablir la liaison de manière pérenne à partir du 1er novembre prochain.

Le trajet La Rochelle - Lyon sera donc réduit d'une heure, passant de 2h10 à 01h10. Un aller-retour devrait coûter entre 150 et 160 euros.