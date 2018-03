35000 Rennes, France

Le 28 février 2018, après 38 mois de creusement, le tunnelier Elaine est parvenue à son puits de sortie, boulevard de Vitré. Il a traversé 9 stations et 4 puits de ventilation, parcouru 8 564 mètres et posé 29 806 voussoirs. Les aménagements et les travaux vont se poursuivre. D'ici la rentrée 2018, les nouvelles rames devraient circuler à l'essai sur 2 kilomètres.

Visite guidée avec Claire Martin.

À chaque nouvelle station traversée par le tunnelier Elaine, les riverains ont été conviés à visiter le chantier et observer le tunnelier à l'arrêt le temps que les opérations de maintenance nécessaires à son redémarrage soient achevées.