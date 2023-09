La ligne b du métro de Rennes a 1 an

Une des rames de la ligne b du métro de Rennes, ouverte depuis un an sur 14 kilomètres et 15 stations

Il y a un an , le 20 septembre 2022, la ligne b du métro de Rennes était ouverte au public, accompagnée un mois plus tard du redéploiement du réseau de bus. Si le jour de l' inauguration , la ligne b a enregistré 120.000 voyages, un an plus tard, le rythme de croisière moyen est de 80.000 voyages par jour (140.000 sur la ligne a et 180.000 voyages sur le réseau bus).

Progression continue

Si l’objectif est de 110.000 voyages par jour d'ici la fin 2024, la ligne b monte en puissance. Rennes Métropole prévoit entre 90.000 et 100.000 voyages par jour en moyenne en fin d'année 2023. La part de la ligne b dans la fréquentation totale du réseau est passée de 19,5% en septembre 2022 à 22,9% au printemps 2023.

Lancé après plusieurs reports, la ligne b a connu dans les premières semaines , plusieurs pannes, plus ou moins longues. Un an après, la ligne b affiche un taux de fiabilité parmi les meilleurs du monde, à 98,5% du temps de fonctionnement normal (et 99% des départs réalisés). Le taux de disponibilité de la ligne a est de 99,7 %, ce qui en fait la ligne de métro automatique la plus fiable au monde avec celle de Turin.

Parcs-relais, bus et rocade

Avec la ligne b, Rennes Métropole a ouvert trois parcs-relais qui doivent trouver leur public sur plusieurs années. Pour le moment, la fréquentation progresse de mois en mois. Depuis la rentrée de septembre, les taux d'occupation maximum étaient de 54% pour Saint-Jacques – Gaîté, 45% pour Cesson – ViaSilva et 30% pour Les Gayeulles (95% pour Henri-Fréville et 93% pour Villejean-Université sur la ligne a).

Plus globalement, la ligne b a participé à la hausse de fréquentation de 20% des transports en commun (métros + bus) sur la Métropole en un an. Cette hausse est encore plus marquée les samedis (+30 %) et les dimanches (+46 %).

Quant à l’effet de la ligne b sur le trafic de la rocade rennaise et des pénétrantes, difficile de savoir, les derniers relevés disponibles de la DIRO (Direction Interrégionale des Routes de l’Ouest) datant de fin 2022. Ces relevés indiquaient alors une baisse du trafic de l’ordre 15% dans Rennes et de 0,77% sur la rocade.