Dordogne : la ligne de train Bordeaux-Périgueux-Lyon va-t-elle rouvrir ?

Railcoop, une société coopérative basée à Figeac dans le Lot, propose de rouvrir la ligne Bordeaux-Périgueux-Lyon. Si le projet est possible, c'est parce que la SNCF prévoit une ouverture à la concurrence à partir de décembre 2020.

Fermée depuis 2014 pour, selon la SNCF, réaliser des travaux, la ligne n'a jamais rouvert. Le défi de Railcoop est donc de remettre des trains sur ces rails. Le trajet de Bordeaux en passant par Périgueux jusqu'à Lyon devrait durer 6h47. Moins rapide qu'en passant par Paris puisque cette ligne n'est pas prévue pour les trains à grande vitesse.

Attirer une clientèle habituée à la voiture

Railcoop envisage de faire circuler trois allers-retours quotidiens : un le matin, un en début d'après-midi et l'autre la nuit. 69 000 voyageurs devrait l'emprunter tous les ans. Railcoop vise une clientèle majoritairement habituée à la voiture et au bus. Pour se différencier de la SNCF, la société coopérative prévoit un espace de jeu pour enfant et des cabines privés pour les professionnels (probablement un service haut de gamme). Le prix du billet aller standard de Bordeaux à Lyon devrait s'élever à 38€/adulte.

Si Nicolas Debaisieux, le directeur général de Railcoop, a choisi cette ligne c'est pour cibler une clientèle qui habituellement ne prend pas ou ne prend plus le train

La future compagnie ferroviaire a l'intention de louer des rames Regiolis au constructeur Alstom. Mais pour que le plan aboutisse l'entreprise doit réunir un capital social d'1.5 millions d'euros qui peuvent venir d'un particulier ou d'une collectivité locale qui achèterait une part.

La ligne desservira les gares de Bordeaux, Libourne, Périgueux, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne et Lyon. Si le projet est validé, la ligne ne devrait pas ouvrir avant l'été 2022.