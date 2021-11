La ligne Clermont-Orly a repris son envol à l'aéroport d'Aulnat

La ligne aérienne Clermont-Orly a repris du service ce mardi 2 novembre, avec deux avions par jour en semaine (matin et soir), et un départ le dimanche après-midi.

Les avions entre Clermont et Orly peuvent accueillir 72 passagers.

Ce mardi matin, à 6h55, ce sont 25 passagers qui ont décollés à bord d'un ATR72-600 de l'entreprise Amelia. "Des débuts timides", selon Dominique Dreuil, directeur du développement régional de la compagnie, alors que les avions comptent 72 places au total.

Des vols rétablis pour une clientèle "affaires"

Pensée dans une logique de désenclavement, cette ligne cible principalement les hommes et femmes d'affaires. Ils étaient d'ailleurs une majorité dans ce premier vol pour Orly, aux côtés de quelques élus et d'une poignée de voyageurs rejoignant des correspondances.

"On a prévu une arrivée à 8h10 à Paris pour que les réunions à 9h soient possible à Paris", explique Dominique Dreuil. La fréquence des vols permet également de faire un aller-retour dans la journée entre Clermont et la capital.

Le directeur se félicite aussi de mettre en service des appareils moins polluants : "On compte 40 % d'émissions de CO2 en moins pour tous les avions de cette catégorie, contre seulement dix minutes de temps de vol supplémentaire. Le jeu en vaut la chandelle !" Entre l'aéroport de Clermont-Ferrand, et Paris-Orly, comptez 1h15 de voyage, contre 1h05 pour un Clermont-Charles De Gaulle.

Du lundi au vendredi :

Clermont-Ferrand - Paris Orly : 06:55 - 08:10 et 18:15 - 19:30

Paris Orly - Clermont-Ferrand : 08:40 - 09:55 et 20:00 - 21:15

Le dimanche :

Clermont-Ferrand - Paris Orly : 18:10 - 19:25

Paris Orly - Clermont-Ferrand : 20:00 - 21:15

L'aéroport Clermont-Ferrand Auvergne a aussi annoncé la reprise des vols en direction de Porto à compter du 1er novembre jusqu'au 26 mars. La compagnie Ryanair assure deux trajets hebdomadaires pour la ville portugaise.