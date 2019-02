La ligne de fret Niort-Thouars en pleine rénovation

C'est un important chantier qui se déroule entre Niort et Parthenay : celui de la rénovation de la ligne de fret. Un enjeu important pour les deux entreprises qui l'utilisent : les carrières Kléber-Moreau et Amaltis.

Niort, France

Les ouvriers s'activent sur la ligne de fret Niort-Parthenay. Depuis début janvier et jusqu'à la fin du mois d'avril se déroule la seconde phase de chantier de rénovation de cette ligne de 21 kilomètres. Un gros chantier de 8,5 millions d'euros financé pour près de la moitié par la Région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi l'Etat, SNCF réseau et les deux entreprises qui utilisent cette ligne : les carrières Kléber-Moreau à Mazières-en-Gâtine qui transportent 350.000 tonnes de granulats à l'année et Amaltis, entreprise de Parthenay spécialisée dans les engrais qui convoie 20.000 tonnes de marchandises.

Il y avait urgence. D'ailleurs, une première phase de travaux s'était déroulée en 2018. "Il y avait un risque fort d'arrêt d'exploitation inopiné parce qu'on avait des composants de voies dans un état de fatigue très avancés qui auraient pu dans le pire des cas provoquer un déraillement de trains", fait remarquer Guillaume Tollis, directeur d'opérations chez SNCF Réseau.

Un chantier sur mesure"

"Sur certains tronçons il faut remplacer intégralement les rails, les traverses et le ballast, sur d'autres on ne remplace que certaines traverses", précise Guillaume Tollis. Un chantier "sur mesure" qui peut faire travailler jusqu'à 80 ouvriers en période de pic.

Remplacement de traverses sur le chantier de la ligne de fret #Niort - #Parthenay. La 2e phase des travaux doit se terminer fin avril pic.twitter.com/aYhFeWXvCF — Noémie Guillotin (@NGFBPoitou) February 20, 2019

En revanche, toujours rien de concret concernant la portion entre Parthenay et Saint-Varent, fermée depuis 2015. Des études sont simplement pour l'instant menées.