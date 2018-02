Deux-Sèvres, France

Ils ont bien du mal à cacher leur agacement. Dans un communiqué, la Région fait part de sa surprise face au revirement de situation. Renaud Lagrave est vice président de la région en charge des transports "On a voulu marquer le coup et faire pression auprès de SNCF Réseau pour que les travaux soient faits." Des travaux d'urgence pour des lignes trop vétustes qu'il faut réaménager. Il faut notamment changer les rails ou encore vérifier que les joints ne sont pas rouillés.

Sans ces travaux, SNCF Réseau affirme se voir contraint de fermer la ligne. Et la compagnie ferroviaire l'assure, ce n'est pas le but car elle compte 500.000 tonnes de fret entre Niort et Thouars. Mais ce qui pose problème,c'est que l'entreprise estime ne pas avoir assez de fonds notamment sur la portion Niort-Parthenay selon Pascal Bironneau maire de Saint-Loup Lamairé et vice-président de l'association pour le développement ferroviaire Thouet et Sèvre Niortaise " La première enveloppe a été établie à 8.5 millions d'euros pour rénover la voie entre Saint-Varent et Niort. Après réévaluation de SNCF Réseau il faudrait le double de ce montant mais sur une simple partie de la voie donc entre Parthenay et Niort."

De son côté SNCF Réseau explique ce budget de 8 millions et demi d'euros, les coûts ont été revus à la hausse car entre la première consultation en 2015 et aujourd'hui d'autres dégâts se sont ajoutés.

Les entreprises pourraient bouder le département

La crainte pour Pascal Bironneau, c'est bien que les entreprises partent et notamment les carriers, car certains ont misé 50% du transport sur le ferroviaire : " Demain, si la ligne n'est pas utilisée à son taux plein, ça sera plus de camions sur les routes, plus de gaz à effet de serre et des dégâts sur la voirie à la charge du contribuable."

Et avec la disparition de la ligne de fret, certaines entreprises pourraient aussi ne plus voir d'intérêt à rester dans les Deux-Sèvres selon l'élu :" certains pourraient aller sur d'autres sites dont ils disposent et augmenter les volumes qu'ils produisent ailleurs."

SNCF Réseau tient à calmer les craintes. Une réunion est prévu le 23 février avec la Région et le Département pour parler de l'enveloppe des travaux. En cas d'accord, la ligne restera opérationnelle. Dans le cas contraire en revanche, elle fermera à la fin du mois d'avril.