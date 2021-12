La ligne TER entre Saintes et La Rochelle très impactée par les futurs changements d'horaires

Tous les six mois, la SNCF réajuste ses horaires. D'ordinaire, les changements sont modestes : quelques minutes seulement ici ou là. Mais le 12 décembre, les modifications vont être de taille. Par exemple sur la ligne entre Saintes et La Rochelle : des trains sont supprimés.

Avec les changements d'horaire, les trains de 6h34 et 17h10 sont supprimés pour les voyageurs de la ligne entre Saintes et La Rochelle.

C'est une nouvelle dont Ludovic et Aurélie se seraient bien passés. Tous deux habitent à Saintes, en Charente-Maritime, et travaillent à La Rochelle, lui comme comptable, elle en tant que fonctionnaire. Et tous les deux prennent les mêmes trains : le matin, celui de 6h34, le soir celui de 17h10. Sauf que ces deux TER (Train express régional) sont supprimés à compter du 12 décembre*. La faute à des changements dans la grille. Tous les six mois, la SNCF procède à des réajustements, quelques minutes ici ou là. Mais cette fois, c'est un petit peu plus que cela.

Le quotidien des usagers chamboulé

Pour ce qui est du matin, Aurélie a déjà réfléchi, elle peut s'organiser autrement. Mais pour le soir, c'est plus compliqué : "Je dois aller chercher mon enfant à la garderie. Et celle-ci ferme à 19h. Cela me fait non seulement une contrainte au niveau du temps, mais aussi financière. Comme je vais devoir prendre un train plus tard, _il va rester plus longtemps à la garderie_."

Ludovic lui n'a pas de répercussion financière. En revanche, au niveau du travail, c'est un casse-tête. "Je vais devoir en parler avec mon employeur. Comme le train de 6h34 est supprimé, je vais prendre celui de 5h49. Mais je vais arriver au travail vers 7h, avance le comptable. Je serai maintenant hors cadre d'horaires légaux." Et, au passage, Ludovic va décaler le réveil à 5h le matin.

Cela va faire des journées à rallonge pour les lycéens

Mais tout le monde ne pourra pas s'adapter. Ludovic pense aux lycéens, qu'il voit chaque jour dans le même train que lui. "Eux aussi vont devoir prendre ce train de 5h49. Ils seront dans leur établissement à 7h. Et après la fin des cours, c'est le même problème. Comme le 17h10 est supprimé, ils vont devoir attendre celui de 17h43. Cela va leur faire _des journées à rallonge_..." Il a donc fait remonter le sujet à la Région, qui gère les TER.

Concilier avec les correspondances et les contraintes techniques

Jacky Emon, le "Monsieur Train" en Nouvelle-Aquitaine, prend le sujet à cœur : "J'ai demandé fermement à ce que tout soit rétabli. Cela n'est pas possible de faire lever tout le monde si tôt." Cette ligne entre Saintes et La Rochelle est très empruntée par des actifs qui, comme Ludovic et Aurélie, habitent Saintes et travaillent à La Rochelle. Ou des lycéens, et aussi des étudiants.

Alors pourquoi en cette fin d'année 2021 les changements sont-ils si importants ? "Ce qu'il y a en plus, c'est que _la SNCF a modifié toute sa grille pour les TGV_. Je ne vous explique pas le travail après pour nous. On doit tout revoir, il y a le souci des correspondances, dossier aussi très important." Sans compter les contraintes techniques : "Nous avons un vrai problème sur ce trajet. Entre Rochefort et Saintes, il n'y a pas de gare, pas de signalisation, et le problème n'est pas nouveau. Mais du coup, chaque train doit attendre au moins 40 minutes, le temps de laisser passer celui de devant, avant de pouvoir s'engager."

Les voyageurs espèrent maintenant des réajustements dans les jours qui viennent. Ludovic et Aurélie apprécient prendre le train : "c'est écologique, économique, on peut se reposer pendant le trajet", apprécient-ils. Mais si cela devient vraiment trop contraignant, ils finiront, peut-être, par reprendre leur voiture.

*Le TER de 6h34 est partiellement supprimé. Il reste en place seulement entre Rochefort et La Rochelle. Le matin, les voyageurs devront se reporter sur le train de 5h49 ou celui de 7h16. Et le soir, à la place de celui de 17h10, il y aura un train à 16h49, et le suivant à 17h43.