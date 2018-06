Du 2 juillet au 31 août, des travaux interrompront la circulation des TER entre Gardanne et Aix-en-Provence. Il en sera de même, tous les étés, jusqu'en 2021.

Si vous avez l'habitude de voyager entre Aix-en-Provence et Marseille en TER, préparez-vous : plus aucun train ne roulera entre les gares d'Aix et Gardanne, dans les deux sens de circulation, du 2 juillet au 31 août.

Des travaux de modernisation seront répartis tous les étés jusqu'en 2021. Entre Aix et Gardanne, un système de navettes sera mis à disposition des voyageurs depuis la gare routière d'Aix-en-Provence. Les abonnés TER n'auront pas à payer le voyage en car.