La ligne de train Prades-Perpignan sur le point de rouvrir, deux ans et demi après l'accident de Millas

Prades sur le point de retrouver le train. Cela fait deux ans et demi que la ligne entre Perpignan et Prades est coupée, depuis le terrible accident de Millas qui a coûté la vie à six collégiens le 14 décembre 2017. Depuis les usagers, les habitués ont dû apprendre à composer, en bus ou en voiture. Mais le lundi 31 août, la ligne va rouvrir.

Un "ouf de soulagement" pour les habitués du trajet. "Nous allons enfin pouvoir bénéficier à nouveau de ce service, réagi Enric Balaguer, du collectif Train en Têt qui réuni 200 adhérents. C'est important que le train revienne, même s'il va sans doute falloir un peu de temps car beaucoup de personnes ont abandonné cette habitude. D'une certaine façon, la vie doit reprendre en normalité, même si elle ne sera jamais plus normale pour ce qui ont perdu leurs enfants."

Une reprise "en pointillés"

Le Conseil Régional travaillait en ce sens depuis des mois. Un retour à la normale avait été fixé pour la fin de l'année. Mais il semblerait que, d'après des personnes proches du dossier, ce retour à Prades pour le train, on le doive notamment à Jean Castex qui, depuis son arrivée à Matignon a multiplié les pressions sur SNCF Réseau pour que les rames remontent jusqu'à la sous-préfecture.

Problème : pour des raisons techniques, une seule rame ne peut faire le trajet. Une machine va donc faire l'aller-retour sur toute la ligne. Avec comme conséquence, un train uniquement toutes les deux heures. "Je ne pourrai pas prendre le train", regrette Nathalie, qui habite Prades et travaille à Perpignan, comme de nombreuses autres personnes. "J'ai le choix entre un train à 7h11 qui arrive à 7h54 et un autre après 9 heures qui arrive à 10 heures. Pour les personnes qui débutent le travail entre 8h30 et 9 heures, et qui doivent gérer les enfants, les emmener à la crèche, à l'école, c'est impossible."

à lire aussi Le retour des trains vers Ille-sur-Têt à partir du 11 mai

La Région va donc mettre en place des bus de substitution sur ces heures creuses. Jean-Luc Gibelin, vice-président aux mobilités et aux infrastructures de transport d'Occitanie. "À partir du mardi 1er septembre, il y aura une coordination entre les transports routiers et ferroviaires. Ce qui fait une liaison chaque heure : un train toutes les deux heures et un bus toutes les deux heures en décalé. Il y aura sept liaisons par jour entre les deux villes. Une huitième viendra au mois d'octobre."

Travaillée avec les familles et les élus

La réouverture totale de la ligne se fera elle, jusqu’à Villefranche-de-Conflent, "début 2021", assure l'élu. "C'est bien tard ! lui rétorque Enric Balaguer. Trois ans pour arriver au terminus, pendant ce temps, nous faisons les trajets en bus. Qui impliquent de la fatigue, une usure et des retards parfois. Il y a eu très peu d'efforts de la part de SNCF Réseau pour remettre en marche la ligne après l'accident de Millas. Je suis convaincu que ce drame s'était déroulé sur une ligne plus fréquentée, le train circulerait déjà à nouveau."

Une procédure longue voulue également par le Conseil Régional, qui gère les TER, et qui assume avoir pris le temps. "Il était nécessaire de travailler avec les associations, les autorités académiques, les élus locaux, les services de transports de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée et la SNCF, afin que cette réouverture se fasse dans le respect, mais aussi dans l'accompagnement des familles meurtries par l'accident de Millas", explique le vice-président de la Région.