La ligne de trains Clisson-Cholet rouvre, mais sans grande différence pour les voyageurs pour l'instant

La ligne de train entre Clisson et Cholet rouvre, ce vendredi, après 10 mois de travaux. Les premiers trains de voyageurs y circuleront à partir de ce samedi matin. C'est important pour les 200.000 passagers qui empruntent ce tronçon chaque année, notamment pour poursuivre ensuite jusqu'à Nantes. Les trains vont donc de nouveau pouvoir circuler mais les voyageurs vont encore devoir patienter un bon moment avant de voir une vraie différence.

Toujours que quatre allers-retours par jour

Pour l'instant, on reste en effet à quatre allers-retours par jour, comme avant les travaux. Ce n'est qu'en décembre 2020 qu'on passera à 10 allers-retours quotidiens, en semaine, avec des passages plus fréquents aux heures de pointe. Parce qu'avant que ce soit possible, il faut refaire toute la signalisation des 38 kilomètres de voies. Et ça, ça va prendre encore 20 mois.

Des trains qui pourront rouler plus vite

Dès l'automne, les trains pourront aussi rouler plus vite, jusqu'à 130 kilomètres/heure, mais, pour autant, le trajet ne sera pas plus court. Cette accélération sur certaines portions permettra seulement de faire circuler davantage de trains sur la ligne. Il faudra toujours compter une grosse cinquantaine de minutes pour faire Nantes-Cholet, c'est-à-dire le même temps que par la route quand il n'y a pas de bouchons.

Trois passages à niveau supprimés

Alors, là où il y a quand même du mieux dès maintenant, c'est que les trains peuvent se croiser, au niveau de Torfou. Torfou où la gare a été déplacée. Elle est maintenant juste à côté de la route de Clisson, avec un grand parking, ce qui est évidemment beaucoup plus pratique. Trois passages à niveau ont aussi été supprimés. Et, avec 30 kilomètres de rails tous neufs, ce sera plus confortable pour les voyageurs et ceux qui habitent près des voies. Ils n'entendront plus ce bon vieux "tatak tatoum, tatak tatoum, tatak tatoum...", si caractéristique des vieilles voies de chemin de fer.