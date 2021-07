La ligne du Cévenol fête ses 150 + 1 ans

Le site de Chapeauroux et ses viaducs, à cheval entre Haute-Loire et Lozère

Les trains sont de retours dans les gorges de l'Allier, après plusieurs mois de travaux. Et le Cévenol a retrouvé, provisoirement, la marquise de la gare de Marseille Saint-Charles. La ligne du Cévenol fête ses 151 ans (le premier train a circulé le 16 mai 1870 entre Langeac et Villefort) mais célèbre les 150 ans de l'exploit qu'a été la construction d'une voie ferrée au cœur du Massif Central.

Les festivités ont été décalées d'un an, en raison de la crise sanitaire, et battent leur plein pour cet été. Cela a commencé ce dimanche avec la circulation d'une des trois rames affectées au Cévenol, l'aller-retour de mi-journée, entre Alès et Marseille. Le train ne dessert plus la cité phocéenne, par la magnifique ligne de la Côte Bleue, depuis 2013 mais les défenseurs gardent toujours l'espoir que Nîmes redevienne un simple arrêt et non plus le terminus.

Un été pour profiter du paysage et des animations

Ils se sont rassemblés ce mardi à Langogne, pour la grande journée de festivités autour de la ligne. La rame du Cévenol (aux couleurs de la région Occitanie et jumelée symboliquement pour l'occasion à un TER Auvergne - Rhône-Alpes) a croisé un autorail X2800, un des anciens train qui a marqué l'histoire de cette ligne (et des lignes pentues du Massif Central). Sur l'autorail, une plaque spéciale Cévenol, comme en portaient autrefois les trains les plus prestigieux de la SNCF.

Car ce train a longtemps été l'un des fleurons de la compagnie ferroviaire française, qui en vantait les mérites. A sa plus belle époque, le Cévenol reliait Paris à Marseille à la vitesse des vacances. L'été, c'était une longue rame de voitures Corail qui était nécessaire pour faire face à l'affluence. Le train peinait dans les nombreuses rampes de la ligne, malgré les deux locomotives en tête et les voyageurs avaient le temps de profiter des superbes paysages.

Car c'est là l'exploit des constructeurs; le Cévenol est un spectacle à soi tout seul, en particulier dans les gorges de l'Allier, là où aucune route ne passe. Il faut avoir fait le parcours entre Langeac, Monistrol d'Allier, Alleyras, Chapeauroux (et son viaduc) et Langogne pour en prendre plein les yeux. Ce sera possible cet été avec des animations dans les gares de la ligne, des randonnées, des conférences. Le programme est à retrouver ici.