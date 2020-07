La ligne du Cévenol retrouve enfin des trains

Il n'a pas été possible de fêter les 150 ans de la ligne des Cévennes cette année. Les festivités prévues au printemps et cet été ont été reportées à l'année prochaine, crise sanitaire oblige. Pas de trains spéciaux et pas de spectacles dans les gares, désertes depuis le début du confinement. La ligne Clermont-Ferrand - Nîmes était (presque) devenue une ligne fantôme. Plus de trains pendant le confinement, ni après, puisque les travaux prévus au printemps n'ont pu se faire qu'après le confinement.

Les saumons qui remontent l'Allier n'ont donc vu passer que quelques trains de travaux. Aujourd'hui, le chantier est terminé et les circulations vont pouvoir reprendre normalement dès ce vendredi au sud de Brioude, avec trois allers-retours quotidiens entre Clermont-Ferrand et Nîmes. Une bonne nouvelle pour le début de la saison estivale, la période de pointe pour le trafic. Les touristes viennent admirer le spectacle incroyable qu'offre le train puisque c'est le seul moyen d'admirer les gorges de l'Allier.

Un quatrième aller-retour?

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour la ligne. La région Auvergne - Rhône-Alpes a confirmé de nouveaux travaux pour les deux printemps à venir afin de poursuivre la régénération de la voie. Les haltes, qui souffrent d'un manque d'entretien, seront également remises à niveau, Et pour la suite, la région, en collaboration avec Occitanie, étudie les investissements qui seront nécessaires.

Le matériel neuf est arrivé. Une rame Régiolis, aux couleurs de la région Occitanie, était déjà en service avant le confinement. Les deux nouvelles étaient garées en attendant la réouverture de la ligne. Elles vont donc pouvoir rouler sur le Cévenol entre Nîmes et Clermont. Elles pourraient également assurer un quatrième aller-retour estival dès 2021 (les horaires sont déjà au point).