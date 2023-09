La ligne ferroviaire Bédarieux-Millau ne rouvrira pas avant janvier 2024

L'évaluation des dégâts sur la ligne ferroviaire de l'Aubrac entre Bédarieux et Millau occasionnés par les fortes pluies et ruissellements lors de l'épisode cévenol est terminée. Ils sont lourds et vont nécessiter de très gros travaux estimés à 10 millions d'euros à la charge de SNCF Réseau.

Le train de l'Aubrac ne circulera plus entre Bédarieux et Millau pendant 3 mois en raison des travaux de remise en état de la voie après les intempéries © Maxppp - Agence SAINT FLOUR Comme les premières estimations le laissaient prévoir, les dégâts sur la ligne de l'Aubrac au nord de Bédarieux après les fortes pluies du week end du 16-17 septembre sont particulièrement lourds : 14 ouvrages d'art abimés ainsi que 2 parois rocheuses et 2 tunnels. Un linéaire de 10 kilomètres de voies est particulièrement impacté avec des brèches importantes. Des installations électriques doivent être remplacées et certains poteaux caténaires sont à conforter. Les travaux vont durer trois mois en continu et mobiliser plus de 60 personnes (personnel SNCF et entreprises prestataires.) Le cout des travaux est estimé à 10 millions d'euros ,100% à la charge de SNCF Réseau. Le renouvellement de la voie endommagée nécessitera de remplacer 5 000 traverses, 6 000 mètres de rails et 10 000 tonnes de ballast. 2 000 mètres de câbles télécom devront par ailleurs être renouvelés. Si tout se passe bien , la réouverture de la circulation ferroviaire est prévue pour janvier 2024. La date précise sera communiquée dès que possible. Des cars de substitution assureront la liaison entre Bédarieux et Millau jusqu'à la reprise du service ferroviaire.