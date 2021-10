La ligne ferroviaire entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges rouvrira le 12 décembre 2021

C'est le vice-président de la région Grand Est en charge des transports qui l'annonce. Selon David Valence, la ligne ferroviaire entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges fermée depuis fin 2018 va rouvrir le 12 décembre prochain. 21 millions d'euros ont été investis.

La réouverture de la ligne ferroviaire entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges a désormais une date officielle à en croire le maire de Saint-Dié et vice-président de la région Grand Est en charge des transports David Valence. Sur sa page Facebook, l'élu explique préparer avec le maire de Bruyères Denis Masy les événements autour de ce retour du train.

La ligne ferroviaire est fermée depuis décembre 2018, conséquence de la vétusté de la ligne. En visite à Saint-Dié-des-Vosges en avril 2018, Emmanuel Macron avait pris l'engagement d'investir pour la rouvrir.

Depuis, 21 millions d'euros ont été investis, dont 40% de la part de l'Etat (le reste par la région Grand Est) pour permettre de relier Epinal à Saint-Dié en passant par Bruyères, par le rail et plus la route. Il y aura en semaine cinq allers-retours par jour entre Epinal et Saint-Dié-des-Vosges.

Une ligne qui figure parmi celles qui seront ouvertes à la concurrence à l'avenir à la demande de la région Grand Est.