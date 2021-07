La ligne ferroviaire Nantes - Bordeaux reprend du service

Après 19 mois de travaux, la ligne ferroviaire entre Nantes et Bordeaux fonctionne à nouveau depuis ce samedi 31 juillet. Elle permet de relier les deux villes en 4h13 en passant par La Roche-sur-Yon, Luçon et La Rochelle.

Grâce à la ligne ferroviaire rénovée, il faut 4 heures et 13 minutes pour relier Nantes et Bordeaux.

Cette réouverture pourrait vous changer la vie. Il est désormais possible de relier directement Bordeaux depuis Nantes, en train, sans changement. La ligne ferroviaire entre les deux villes a subi d'importants travaux pendant près de deux ans. Les trains rouleront en moyenne à 120 kilomètres par heure sur cette nouvelle ligne.

Le temps de trajet entre Nantes et Bordeaux est désormais de 4 heures et 13 minutes. Trois trains Intercités et un TER effectuent la liaison quotidiennement. Deux gares vendéennes seront desservies : Luçon et La Roche-sur-Yon. Cap vers le sud ensuite avec La Rochelle, Rochefort, Saintes et Rochefort.