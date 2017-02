La Ligne à Grande Vitesse Paris-Bordeaux inaugurée aujourd'hui par François Hollande

La nouvelle Ligne à Grande Vitesse entre Tours et Bordeaux ne doit entrer en service que début Juillet. Mais elle sera officiellement inaugurée par le Président de la République, aujourd'hui à Villognon en Charente.

François Hollande est attendu cet aprèsmidi à la base logistique de Villognon, à une trentaine de kilomètres au Nord d'Angoulême. C'est une société privée, LISEA, filiale du groupe Vinci, qui a réalisé ces travaux pendant cinq années.

"le plus grand chantier d'Europe"

C'était le plus gros chantier d'Europe : 5 années de terrassements puis d'installation des équipements ferroviaires sur un peu plus de 300 kilomètres. Jusqu'à 4500 emplois ont été créés sur ce chantier entre Tours et Bordeaux, dont 1300 Picto-Charentais. Reste à savoir si cette ligne sera rentable. C'est tout l'enjeu du nombre d'allers retours quotidiens.

180 emplois pour la maintenance

Parallèle à l'ancienne ligne à grande vitesse, la nouvelle LGV traverse la Charente du Nord au Sud © Radio France - Pierre MARSAT

Maintenant que le chantier est terminé, la base travaux de Villognon va laisser la place à la base maintenance pour entretenir cette ligne à grande vitesse. 180 personnes ont été recrutées pour la maintenance.