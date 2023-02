La ligne Intercités Marseille-Bordeaux en difficulté à cause de ses trains

L'objectif est affiché : le renouvellement des trains de la ligne Intercités entre Marseille et Bordeaux devient urgent ! Le constat sans appel est celui d'un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (COI), un ensemble de politiques et experts du ferroviaire qui doit bientôt remettre officiellement un rapport au gouvernement, via la Première ministre Elisabeth Borne.

Des trains dépassés ?

Parmi les politiques à la manœuvre dans le rapport, le sénateur LR des Alpes-Maritimes Philippe Tabarot lance un ultimatum à l'Etat, en charge de la gestion de la ligne "transversale Sud" : commander 160 nouvelles rames au plus vite sur la ligne.

Selon l'ancien vice-président aux transports de la région PACA, "le temps est compté par rapport au vieillissement des rames Corail." D'après le rapport, "la moyenne d'âge" des rames Corail en marche est de 44 ans : l'urgence du renouvellement est motivé par des problèmes de retard : "75% seulement des trains arrivent à l'heure" regrette Philippe Tabarot.

L'avis du rapport est clair : il faut "des modifications rapides avant "de se poser d'ici 2-3 ans la question de la remise en cause de la ligne Intercités Marseille-Bordeaux." Un problème de régularité se pose au grand dam des voyageurs marseillais de la Gare Saint-Charles.

Des soucis de signalisation perturbent aussi la communication entre les rames des trains Corail et les gares ou les passages à niveaux, ce qui explique une partie des retards. Même les voyages en première classe ne sont "pas confortables" regrette Josée, une voyageuse en gare Saint-Charles !

Un appel d'offres plus que recommandé

Le Conseil d'orientation des infrastructures met la pression sur l'Etat et le ministère des transports pour effectuer un appel d'offres en vue du renouvellement des rames Corail. Le rapport du COI lance l'alerte car les Corail en circulation vont progressivement disparaître d'ici 2027. Le temps presse : l'Etat est invité à passer maintenant une commande à un constructeur, afin de fabriquer de nouvelles rames dans les délais impartis.

Toujours selon le rapport, la ligne Marseille Bordeaux sera potentiellement "remise en cause si les changements ne sont pas faits à temps." Pour sa part, la SNCF ne peut pas faire grand chose pour améliorer la situation : la ligne est gérée par l'Etat, qui est l'autorité organisatrice de la ligne "TET", avec "des trains d'équilibre du territoire", qui traversent trois régions différentes : la région PACA, la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine.

Comme ici gare Saint-Charles à Marseille, les rames Corail sont pour la plupart utilisées depuis les années 80 © Radio France - Alexandre Lepère

Un indice positif ?

La ligne reste quand indispensable pour de nombreux voyageurs : la fréquentation est repartie à la hausse depuis la crise Covid. La crainte partagée par les usagers est de voir le même destin que la desserte de Nice, supprimée sur la ligne en 2017. Aujourd'hui, la ligne passe par les villes d'Arles, Nîmes, Montpellier, Béziers, Sète, Narbonne, Carcassonne, Toulouse Matabiau, Montauban et Agen. La liaison Intercités entre Marseille et Bordeaux effectue 7 allers-retours par jour.