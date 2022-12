"La ligne POLT a un bel avenir" estime le président de l'association Urgence Ligne POLT

713 kilomètres de voies ferrées, quinze départements traversés : la ligne POLT, qui traverse la France de Toulouse à Paris et passe par le Berry, est bien connue des usagers. D'un part, car l'axe est majeur, d'autre part parce que les problèmes, ralentissements et travaux, y sont nombreux. Le président de l'association Urgence Ligne POLT co-signe le livre Lignes de vie dans lequel il revient sur le combat des habitants pour son maintien et sa modernisation.

ⓘ Publicité

Une ligne d'avenir

Si le tronçon Châteauroux-Paris existe depuis 1845, Jean-Claude Sandrier estime que la POLT est tout de même une ligne d'avenir. "Que ce soit le climat, que ce soit l'attractivité des territoires, que ce soit aussi socialement. Beaucoup d'élus et de personnes ont compris que, de Paris à Toulouse, il n'y avait pas d'autre solution que d'utiliser la ligne POLT".

Mais pour continuer à l'utiliser, et surtout pour qu'elle soit performante, il faut mettre en place une modernisation de cet axe, "délaissé ces quinze dernières années". Depuis 2010 et sa création, l'association se bat pour l'élaboration d'un schéma directeur. C'est désormais chose faite, mais il ne faut pas baisser la garde, prévient le président. "Et il faut veiller à ce que la limite soit bien respectée, qu'en 2025, on ait une ligne mise à niveau modernisée avec des nouveaux trains."

"C'est un petit bras de fer permanent avec la SNCF"

L'association Urgence Ligne POLT qui se mobilise aussi autour des combats régionaux sur d'autres lignes, comme celui porté par le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse . "Notre cohésion, notre rassemblement de fédération, a un poids suffisant pour permettre d'avancer, y compris sur ce plan-là" estime Jean-Claude Sandrier.

loading