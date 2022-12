La ligne POLT très perturbée à cause des intempéries, plusieurs trains supprimés

Le froid engendre déjà des perturbations sur les différents trains de l'Indre et du Cher. La SNCF indique ce mercredi qu'une zone entre le nord d'Orléans et les Aubrais connait des pluies verglaçantes, entraînant la présence de givre sur les caténaires.

Conséquence : aucun train ne peut circuler entre Paris et les Aubrais. Ce qui entraîne une perturbation importante du trafic sur l'ensemble de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.

Ainsi, certains Intercités prévus dans l'Indre et le Cher sont supprimés ; d'autres sont déviés par Nevers, un important retard est donc à prévoir.

Les TER sont eux aussi concernés par ces perturbations, qui dureront jusqu'à jeudi 15 décembre au matin.

Les agents de la SNCF sont mobilisés pour permettre au trafic de reprendre le plus rapidement possible.

Les voyageurs sont invités à se renseigner sur le site internet de Rémi.

Par ailleurs, la région indique que les lignes scolaires et régulières Rémi circuleront normalement demain, jeudi 15 décembre.