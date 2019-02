La ligne SNCF Amiens-Paris, une ligne toujours malade

Amiens, France

La ligne Amiens-Paris avait été identifiée en 2011 comme l'un des douze lignes malades en France par le patron de la SNCF, Guillaume Pepy. Il avait annoncé pour ces dernières, un plan d'urgence pour améliorer la qualité de service et la régularité. Huit ans plus tard, de nombreux usagers et les associations qui les représentent, continuent à se plaindre de retards, de trains souvent bondés ou d'annulations de dernière minute.

30.000 voyages par jour sur cet axe

La fréquentation de l'axe Amiens-Paris est de 30.000 voyages par jour. Un chiffre en hausse de 7.5% entre 2015 et 2017 selon la SNCF.

Témoignez ce jeudi sur France Bleu Picardie

Si vous fréquentez la ligne Amiens - Paris ou une autre ligne de train de la région, témoignez ce jeudi sur France Bleu Picardie à partir de 8 heures au 03.22.92.58.58. Vous pourrez interpeller directement le directeur des relations clients SNCF en Picardie, Jean-Philippe Martin. Il sera notre invité à partir de 8h10. Nous serons aussi avec Franck Tourchon, président de l'association Trains de la Galère, notre invité à 7h45.

