La ligne SNCF Bordeaux-Arcachon à nouveau victime d'un "acte de malveillance"

Deux mois après une série de dégradations autour de la gare du Teich, un incendie qualifié "d'acte de malveillance" a perturbé la circulation des TER entre Bordeaux et Arcachon ce lundi.

Bordeaux, France

Journée noire ce lundi sur la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Arcachon. La majorité des TER a été supprimée à cause d'un incendie sur deux guérites à Pessac. Des armoires électriques, qui permettent de gérer la circulation des trains, ont été touchées. Malgré les efforts de surveillance, ce n'est pas la première fois cette année que des dégradations empêchent les TER de circuler sur ce secteur, entre la gare Saint-Jean et celle d'Arcachon. Le 19 juin dernier, le maire du Teich s'était indigné après ce qu'il avait qualifié d'acte "criminel" : une installation électrique avait été endommagée près d'un passage à niveau sur sa commune, empêchant les barrières de s'actionner.

Les auteurs des dégradations, au Teich comme à Pessac, ont agi la nuit. Résultat, les perturbations commencent dès les premiers trains de la journée. La SNCF va porter plainte après l'incendie à Pessac, qu'elle qualifie "d'acte de malveillance." Contactée par France Bleu Gironde, la SNCF assure lutter contre ces dégradations mais préfère cultiver le mystère sur les moyens mis en place pour protéger les trains et les voies. Pour éviter justement, dit une porte-parole, de renseigner d'éventuels vandales. L'entreprise utilise parfois des drones pour surveiller les voies.